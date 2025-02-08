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09:58, 8 февраля 2025Силовые структуры

Замминистра здравоохранения Удмуртии задержали по делу о получении крупной взятки

Замглавы минздрава Удмуртии Кропочеву обвинили в получении крупной взятки
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Заместителя министра здравоохранения Удмуртии Наталью Кропочеву задержали по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление Следственного комитета (СК) России по региону.

«Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Удмуртской Республике согласно материалам регионального УФСБ возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 Угольного кодекса России ("получение взятки в особо крупном размере") в отношении заместителя министра здравоохранения Удмуртской Республики», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, возбуждено дело в отношении 59-летней посредницы, которая является знакомой Кропочевой. Фигурантки задержаны, им предъявлены обвинения.

Также сообщается, что Минздрав Удмуртии оказывает содействие следствию. В министерстве выразили уверенность, что «правоохранительные органы разберутся в ситуации и дадут правовую оценку».

Ранее стало известно, что в Башкирии сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности выявили группу высокопоставленных чиновников Государственного комитета Башкортостана по жилищному и строительному надзору (Госжилнадзора), которые систематически получали взятки в крупном размере. По информации официального представителя управления СК по региону Евгения Каневского, суммы взяток варьировались от 50 тысяч до 2,5 миллиона рублей.

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