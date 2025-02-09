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22:48, 9 февраля 2025Россия

В Госдуме высказались об условиях Зеленского по прекращению конфликта

Шеремет: условия Зеленского по прекращению конфликта являются провокацией
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Alina Smutko / Reuters

Заявление украинского президента Владимира Зеленского об условиях прекращения военного конфликта в 2025 году является провокацией, считает депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. Об этом пишет РИА Новости.

Российский политик отметил, что Зеленский нелегитимен и его позиция уже неважна.

«Заявление Зеленского — провокация, призванная затянуть военный конфликт на Украине и продолжать дальше множить число смертей и людских бед», — высказался он.

По мнению Шеремета, Зеленский мог сделать все, чтобы избежать этого конфликта, но не сделал этого.

Ранее Зеленский допустил завершение украинского конфликта в 2025 году и назвал условие для этого. По его словам, западные страны должны надавить на Москву.

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