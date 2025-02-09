Зеленский допустил завершение украинского конфликта в 2025 году

Украинский конфликт можно завершить в 2025 году, допустил лидер страны Владимир Зеленский в интервью ITV News.
Как отметил политик, для урегулирования конфликта в текущем году есть все возможности.
«Без сомнения, это то, что мы действительно хотим. И каждый год, откровенно говоря, мы правда мечтаем, чтобы наши западные партнеры нашли в себе достаточно сил, чтобы заставить [президента России Владимира] Путина закончить войну», — указал он.
Политик добавил, что его американский коллега Дональд Трамп добивается быстрого урегулирования конфликта.
Ранее Зеленский заявил о готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, если Европа и США не бросят Киев.