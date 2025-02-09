Зеленский допустил завершение украинского конфликта в 2025 году

Зеленский: Для завершения конфликта на Украине в 2025 году есть все возможности

Украинский конфликт можно завершить в 2025 году, допустил лидер страны Владимир Зеленский в интервью ITV News.

Как отметил политик, для урегулирования конфликта в текущем году есть все возможности.

«Без сомнения, это то, что мы действительно хотим. И каждый год, откровенно говоря, мы правда мечтаем, чтобы наши западные партнеры нашли в себе достаточно сил, чтобы заставить [президента России Владимира] Путина закончить войну», — указал он.

Политик добавил, что его американский коллега Дональд Трамп добивается быстрого урегулирования конфликта.

Ранее Зеленский заявил о готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, если Европа и США не бросят Киев.