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21:53, 9 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский допустил завершение украинского конфликта в 2025 году

Зеленский: Для завершения конфликта на Украине в 2025 году есть все возможности
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинский конфликт можно завершить в 2025 году, допустил лидер страны Владимир Зеленский в интервью ITV News.

Как отметил политик, для урегулирования конфликта в текущем году есть все возможности.

«Без сомнения, это то, что мы действительно хотим. И каждый год, откровенно говоря, мы правда мечтаем, чтобы наши западные партнеры нашли в себе достаточно сил, чтобы заставить [президента России Владимира] Путина закончить войну», — указал он.

Политик добавил, что его американский коллега Дональд Трамп добивается быстрого урегулирования конфликта.

Ранее Зеленский заявил о готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, если Европа и США не бросят Киев.

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