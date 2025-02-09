Иранские военные призвали власти отменить религиозный запрет на ядерное оружие

Telegraph: Верховного лидера Ирана Хаменеи попросили отменить фетву о запрете ЯО

Ряд старших командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана обратились к Верховному лидеру Али Хаменеи с просьбой отменить фетву, исключающую разработку ядерного оружия (ЯО) в стране. Об этом, ссылаясь на источники, сообщил The Telegraph.

«Мы никогда еще не были столь уязвимы, возможно, это наш последний шанс его получить, пока не стало слишком поздно», — заявил один из чиновников, обращение поступило сразу после избрания американского политика и бизнесмена Дональда Трампа на пост президента США. Военные, воззвавшие к Хаменеи, полагают, что Иран должен иметь ядерное оружие, чтобы противостоять «экзистенциальным угрозам» со стороны Запада.

Фетва — это религиозное постановление. В 2025 году Верховный лидер Ирана объявил на Международной конференции по ядерному разоружению о запрете производства всех видов оружия массового поражения.

Источник издания подчеркнул, что Верховный лидер также запретил переговоры с Соединенными Штатами. По его словам, ядерное оружие могло быть единственным способом удержать власть в Иране, поэтому, запрещая его в то время, когда его наличие у страны оправдано больше, чем когда-либо, Хаменеи «подталкивает режим к краху».

Газета уточняет, что в последние несколько месяцев на Верховного лидера Ирана усилилось давление, от него требуют проводить более жесткую внешнюю политику. В 2024 году десятки депутатов просили Верховный совет нацбезопасности пересмотреть ядерную политику, указывая на то, что технические возможности для производства ЯО у страны уже есть.

Ранее Хаменеи пригрозил Вашингтону зеркально ответить на любые враждебные действия США в отношении Ирана. Он настаивает на невозможности переговоров между странами, так как Вашингтон однажды уже обманул Тегеран, не выполнив условия ядерной сделки и расторгнув ее в одностороннем порядке.