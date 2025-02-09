Ким Чен Ын рассказал о нарушении баланса сил на Корейском полуострове

Ким Чен Ын: Союз США, Японии и Южной Кореи нарушает баланс в регионе

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что военный союз Соединенных Штатов, Японии и Южной Кореи нарушают баланс в регионе. Об этом информирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По словам политика, постоянно развернутые на Корейском полуострове ядерные стратегические средства США, проводимые под руководством Штатов учения по моделированию ядерной войны, система трехстороннего военного союза Америки, Японии и Республики Корея создают военный дисбаланс на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии.

Кроме того, Ким Чен Ын подчеркнул готовность поддерживать деятельность России по защите своего суверенитета, безопасности и территориальной целостности в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что конфронтация с «враждебно настроенными странами неизбежна» и Северной Корее следует как можно активнее наращивать свой ядерный потенциал. Эти заявления прозвучали на фоне слов президента США Дональда Трампа о том, что у него хорошие отношения с северокорейским лидером.