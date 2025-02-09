Небензя раскрыл условие для контактов с США по Украине

Небензя: Россия открыта к контактам с США по Украине на равноправной основе

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал условие для контактов с США по Украине. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы открыты к контактам, но на равноправной основе и при обязательном учете российских интересов», — заявил дипломат, добавив, что Москва ждет соответствующих сигналов от Вашингтона.

Он также напомнил, что об этом неоднократно говорил и президент России Владимир Путин. «Предлагая спокойно поговорить по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России, опираясь на реалии сегодняшнего дня», — отметил Небензя.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея будет неизменно поддерживать Россию и отстаивание ею своей позиции в конфликте на Украине.