Небензя заявил о восстановлении диалога между пятеркой членов Совбеза ООН

Небензя: Пятерка членов Совбеза ООН восстановила диалог по ряду вопросов

Пятерка постоянных членов Совета Безопасности (СБ) ООН, включающая в себя Россию, США, Китай, Францию и Великобританию, восстановила диалог по ряду вопросов международной повестки. Об этом заявил российский постпред при международной организации Василий Небензя, передает РИА Новости.

«При всех геополитических разногласиях в ооновской повестке дня есть масса вопросов, как рутинных, так и политических, по которым они приходят к согласию, и тех, по которым членам "пятерки" полезно как минимум обмениваться мнениями. Это неотъемлемая часть многосторонней дипломатии. Надо сказать, что такой диалог возобновился», — рассказал дипломат.

Небензя также подчеркнул, что ООН выполняет важную задачу по поддержанию международного порядка. По его словам, особую ответственность за это несут страны, входящие в число постоянных членов Совбеза.

Ранее Небензя заявил, что контакты России и США могут возобновиться только на равноправной основе и при обязательном учете российских интересов. Он также напомнил, что об этом неоднократно говорил и президент России Владимир Путин.