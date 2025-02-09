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20:11, 9 февраля 2025Из жизни

Одна обезьяна «отключила» электричество по всей стране

Одна обезьяна привела к отключению электричества на всей Шри-Ланке
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters

На Шри-Ланке одна обезьяна проникла на электростанцию и случайно привела к отключению электричества на территории всей страны. Об этом пишет The Economic Times.

По словам министра энергетики, животное повредило сетевой трансформатор в пригороде Коломбо. Из-за этого электричество на Шри-Ланке отключилось в 11:30 по местному времени. Его удалось восстановить только спустя три часа в некоторых регионах страны. Электрики продолжают работу в других частях государства.

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