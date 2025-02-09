Одна обезьяна «отключила» электричество по всей стране

Одна обезьяна привела к отключению электричества на всей Шри-Ланке

На Шри-Ланке одна обезьяна проникла на электростанцию и случайно привела к отключению электричества на территории всей страны. Об этом пишет The Economic Times.

По словам министра энергетики, животное повредило сетевой трансформатор в пригороде Коломбо. Из-за этого электричество на Шри-Ланке отключилось в 11:30 по местному времени. Его удалось восстановить только спустя три часа в некоторых регионах страны. Электрики продолжают работу в других частях государства.

Ранее сообщалось, что в Индии макаки захватили деревню на союзной территории Джамму и Кашмир и стали нападать на местных жителей. «Мы живем в постоянном страхе перед этими макаками. Они нападают каждый раз, когда кто-то выходит из дома, и свой урожай мы не можем защитить», — пожаловался один из селян.