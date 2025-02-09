Россиянам назвали категорию граждан с двумя индексациями пенсий за год

Член Мособлдумы Никитин: В 2025 году военным пенсионерам повысят выплаты дважды

В 2025 году военным пенсионерам дважды проиндексируют выплаты — зимой и осенью, рассказал депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин. О грядущих индексациях пенсий военным Никитин напомнил в беседе с «Лентой.ру».

«Индексация пенсий военным пенсионерам — вопрос социальной справедливости и важный элемент федеральной политики. Она позволяет компенсировать инфляцию, которая, по данным Росстата, в 2023 году составила 7,4 процента, а 2024 уже 9,5 процента. Без индексации реальная покупательная способность военных снижается, что негативно сказывается на их уровне жизни, особенно в условиях роста цен товаров первой необходимости на 25-30 процентов и коммунальных услуг на 15-20 процентов», — объяснил депутат.

Военные пенсии в 2025 году увеличат дважды: на 4,4 процента в феврале, а затем ещё на 4,5 процента осенью в соответствии с законом о федеральном бюджете на 2025–2027 года. Ранее в октябре 2024 года уже было повышение на 5,1 процента Анатолий Никитин депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области

Кроме того, Никитин подчеркнул, что актуальность индексации военных пенсий обусловлена не только экономическими, но и социальными факторами.

«Военные отдали годы служению Отечеству, и государство обязано гарантировать им достойную старость. По сведениям Министерства обороны, в России насчитывается более 2,6 миллиона военных пенсионеров. Поддержка этих граждан не только способствует повышению их благосостояния, но и укрепляет престиж военной службы, стимулирует молодежь к выбору данной профессии. Кроме того, устойчивое пенсионное обеспечение снижает социальную напряженность и укрепляет общественную стабильность», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее в Госдуме рассказали о россиянах с наиболее высокими пенсиями. По словам депутата ГД Светланы Бессараб, верхнего предела пенсионных выплат в России нет, а самые высокие пенсии, по ее словам, получают космонавты и военнослужащие.

«Нижний предел — это прожиточный минимум пенсионера в субъекте, верхнего не существует. Наиболее высокие выплаты получают, например, космонавты, военнослужащие, особенно те, кто проходил службу в горячих точках. Двойную пенсию получают участники Второй мировой, украинского конфликта. В скором времени к ним присоединятся ополченцы ДНР и ЛНР. Они тоже получат право на получение пенсий по инвалидности и страховую по старости или за выслугу лет», — объясняла парламентарий.