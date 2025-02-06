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06:01, 6 февраля 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме рассказали о россиянах с наиболее высокими пенсиями

Депутат Бессараб: Наиболее высокие пенсии у космонавтов и военных
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Верхнего предела пенсионных выплат в России нет, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Бессараб. Самые высокие пенсии, по ее словам, получают космонавты, военнослужащие.

«Нижний предел — это прожиточный минимум пенсионера в субъекте, верхнего не существует, — сказала политик. — Наиболее высокие выплаты получают, например, космонавты, военнослужащие, особенно те, кто проходил службу в горячих точках. Двойную пенсию получают участники Второй мировой, украинского конфликта. В скором времени к ним присоединятся ополченцы ДНР и ЛНР. Они тоже получат право на получение пенсий по инвалидности и страховую по старости или за выслугу лет».

Новые права в скором времени также получат матери-героини. Бессараб рассказала, что они будут уравнены с героями труда, выплаты для них составят порядка 70 тысяч рублей.

В остальном, по словам депутата, пенсионные выплаты зависят от должности, зарплаты, страхового стажа.

«Средняя страховая пенсия по России подходит к 25 тысячам рублей. Есть выше, есть ниже. Москва традиционно опережает региона на 2,5-3 тысячи рублей — это и свой прожиточный минимум, и социальная доплата регионального характера», — объяснила Бессараб.

Ранее, с 1 февраля, страховые пенсии россиян выросли. В январе пенсию уже повышали с учетом прогнозного уровня инфляции за 2024 год, индексация составила 7,3 процента. Однако в середине января инфляция оказалась выше ожидаемого и составила 9,5 процента. В связи с этим выплаты были доиндексированы.

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