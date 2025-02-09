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12:16, 9 февраля 2025Экономика

Под Москвой появилась улица имени военкора Татарского

В Люберцах появилась улица имени военкора Владлена Татарского
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Улица военкора Максима Фомина (Владлена Татарского) появилась под Москвой, в Люберцах. Об этом сообщил глава городского округа Владимир Волков в Telegram-канале.

По его словам, увековечить память военкора, который стал жертвой теракта в Санкт-Петербурге, предложили ветераны Великой Отечественной войны и участники СВО.

«Максим Фомин — истинный патриот нашей Родины, который боролся за освобождение Донбасса, отстаивал интересы Отечества. Он был настоящим народным героем», — написал он.

Теракт, при котором Татарский получил несовместимые с жизнью травмы, произошел 2 апреля 2023 года в Петербурге. Тогда террористка Дарья Трепова (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по указанию украинских спецслужб принесла заминированный бюст Владлена Татарского в кафе, где происходил его творческий вечер. Военного корреспондента спасти не удалось, еще несколько человек получили ранения различной степени тяжести.

ЖЗЛ
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