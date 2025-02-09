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21:19, 9 февраля 2025Мир

Россия оценила работу с новым постпредом США при ООН

Небензя заявил, что у РФ нет завышенных ожиданий от нового постпреда США при ООН
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости / Валерий Шарифулин

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил РИА Новости, что Россия готова профессионально взаимодействовать с американской миссией в ООН.

«Мы всегда готовы профессионально взаимодействовать как с американскими коллегами, так и со всеми остальными делегациями. В принципе, на рабочем уровне у нас с делегацией США всегда были неплохие отношения», — отметил постпред.

Как отметил Небензя, у Москвы нет завышенных ожиданий по поводу нового руководства местной миссии США. По его мнению, США затачивают под внутреннюю аудиторию и под партийную повестку свои публичные выступления.

Ранее Небензя заявил, что пятерка постоянных членов Совета Безопасности (СБ) ООН, включающая в себя Россию, США, Китай, Францию и Великобританию, восстановила диалог по ряду вопросов международной повестки. Он также подчеркнул, что ООН выполняет важную задачу по поддержанию международного порядка. По его словам, особую ответственность за это несут страны, входящие в число постоянных членов Совбеза.

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