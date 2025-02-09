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14:29, 9 февраля 2025Силовые структуры

Россиянка поверила мошенникам и лишилась более двух миллионов рублей

Россиянка потеряла 2,5 миллиона рублей из-за мошеннической схемы с полисами ОМС
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: valiantsin suprunovich / Shutterstock / Fotodom  

Злоумышленники украли 2,5 миллиона рублей у 54-летней россиянки, используя схему с полисами обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщает прокуратура Красноярского края в Telegram.

В январе жительнице Красноярска позвонил мошенник, который представился сотрудником Фонда обязательного медицинского страхования. Он заявил, что срок действия полиса ОМС пострадавшей заканчивается и его необходимо продлить, для подтверждения данных женщину убедили продиктовать код из СМС.

Затем ей пришло ложное уведомление о том, что неизвестные получили доступ к ее «Госуслугам». «Опасаясь за утечку личных данных, красноярка обратилась по указанному в сообщении номеру псевдоменеджера портала», — говорится в сообщении.

После этого лжесотрудник Центробанка убедил россиянку перевести сбережения — 600 тысяч рублей — на «безопасные счета». Еще в течение пары дней пострадавшая оформила три кредита на сумму 1,9 миллиона рублей, говорится в канале.

В итоге женщина поняла, что стала жертвой аферистов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники обманули двух пожилых женщин, переживших блокаду Ленинграда, на 600 тысяч рублей.

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