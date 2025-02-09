Россиянка поверила мошенникам и лишилась более двух миллионов рублей

Злоумышленники украли 2,5 миллиона рублей у 54-летней россиянки, используя схему с полисами обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщает прокуратура Красноярского края в Telegram.
В январе жительнице Красноярска позвонил мошенник, который представился сотрудником Фонда обязательного медицинского страхования. Он заявил, что срок действия полиса ОМС пострадавшей заканчивается и его необходимо продлить, для подтверждения данных женщину убедили продиктовать код из СМС.
Затем ей пришло ложное уведомление о том, что неизвестные получили доступ к ее «Госуслугам». «Опасаясь за утечку личных данных, красноярка обратилась по указанному в сообщении номеру псевдоменеджера портала», — говорится в сообщении.
После этого лжесотрудник Центробанка убедил россиянку перевести сбережения — 600 тысяч рублей — на «безопасные счета». Еще в течение пары дней пострадавшая оформила три кредита на сумму 1,9 миллиона рублей, говорится в канале.
В итоге женщина поняла, что стала жертвой аферистов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Ранее сообщалось, что телефонные мошенники обманули двух пожилых женщин, переживших блокаду Ленинграда, на 600 тысяч рублей.