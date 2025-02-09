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12:54, 9 февраля 2025Россия

Телефонные мошенники обманули двух блокадниц на 600 тысяч рублей

Телефонные мошенники выманили у двух блокадниц 600 тысяч рублей
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Kebal Oleksandra / Shutterstock / Fotodom

Телефонные мошенники обманули двух пожилых женщин, переживших блокаду Ленинграда, на 600 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Первой пострадавшей, 92-летней женщине, аферист представился как сотрудник цифровой компании. Он объяснил, что женщине нужно перезаключить договор, для чего необходимы ее паспортные данные. После ей позвонил «московский адвокат» и убедил, что в ее отношении возбуждено уголовное дело. Согласно ему, пожилая женщина переводила деньги на Украину. По словам «адвоката», блокадницу могли спасти только 200 тысяч рублей. Она поверила ему и отдала деньги приехавшему курьеру.

Второй жертвой мошенников стала 88-летняя блокадница. У нее выманили деньги по похожей схеме: позвонили неизвестные и представились правоохранителями. Из-за них женщина потеряла 400 тысяч рублей. По обоим фактам возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество».

Ранее сообщалось, что второкурсница Уральского промышленно-экономического техникума отдала мошенникам почти 2,2 миллиона рублей, полученных от государства за отца в зоне специальной военной операции. Таким образом она хотела обезопасить деньги, но оказалась жертвой обмана.

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