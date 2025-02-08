Российская студентка отдала мошенникам выплату за гибель отца на СВО

Студентка перевела мошенникам полученные за гибель отца на СВО 2,2 млн рублей

Второкурсница Уральского промышленно-экономического техникума стала жертвой мошенников, отдав почти 2,2 миллиона рублей, полученных от государства за гибель отца в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

Злоумышленники действовали по отработанной схеме. Студентке позвонил неизвестный и сообщил, что ее аккаунт на «Госуслугах» взломали и все ее данные оказались у преступников. Затем с ней связался «представитель Росфинмониторинга» и дал инструкцию, как «обезопасить деньги». Девушка поверила и несколькими траншами отправила 2,19 миллиона рублей на указанные счета.

Жительница Екатеринбурга поняла, что стала жертвой мошенников, только когда звонившие ей перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что жительница Магадана продала две квартиры и лишилась миллионов рублей, поговорив с мошенниками.