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10:27, 8 февраля 2025Россия

Российская студентка отдала мошенникам выплату за гибель отца на СВО

Студентка перевела мошенникам полученные за гибель отца на СВО 2,2 млн рублей
Екатерина Подвигина
Екатерина Подвигина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: furustic / Shutterstock / Fotodom  

Второкурсница Уральского промышленно-экономического техникума стала жертвой мошенников, отдав почти 2,2 миллиона рублей, полученных от государства за гибель отца в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

Злоумышленники действовали по отработанной схеме. Студентке позвонил неизвестный и сообщил, что ее аккаунт на «Госуслугах» взломали и все ее данные оказались у преступников. Затем с ней связался «представитель Росфинмониторинга» и дал инструкцию, как «обезопасить деньги». Девушка поверила и несколькими траншами отправила 2,19 миллиона рублей на указанные счета.

Жительница Екатеринбурга поняла, что стала жертвой мошенников, только когда звонившие ей перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что жительница Магадана продала две квартиры и лишилась миллионов рублей, поговорив с мошенниками.

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