В ЕС призвали усилить один аспект помощи Украине

В ЕП призвали усилить поддержку экспорта товаров с Украины

Группа членов Европарламента (ЕП) от разных стран призвала усилить экспорт товаров с Украины в рамках запущенной в 2022 году программы «Полосы солидарности». С предложением обеспечить сбыт украинской продукции евродепутаты обратились к Еврокомиссии (ЕК). Текст их письма изучила «Лента.ру».

«Полосы солидарности» — представленный Европейской комиссией 12 мая 2022 года план действий, направленный на помощь Украине в экспорте сельскохозяйственной продукции.

Они напомнили, что в мае 2022 года Еврокомиссия запустила «Полосы солидарности» — программу сотрудничества между ЕС и Украиной. Суть проекта, как объяснили авторы обращения, заключалась в создании логистических маршрутов и обеспечении продолжения торговли украинскими товарами.

«Полосы солидарности» оказались очень эффективными. За два года они позволили Украине экспортировать около 162 миллионов тонн товаров. Общий объем торговли по линии солидарности оценивается примерно в 192 миллиарда евро. Постоянная поддержка Украины в каждом секторе имеет решающее значение для обеспечения устойчивости страны группа членов Европарламента

В связи с этим они спрашивают ЕК о том, планирует ли она укреплять «Полосы солидарности» и о том, какие еще меры она намерена предпринять «для удовлетворения инфраструктурных потребностей Украины».

Ранее в МИД Великобритании сообщили, что поставки украинского зерна в Сирию, которые начались по указанию Владимира Зеленского, оплатят британские власти.

Великобритания выделит на это три миллиона фунтов стерлингов, что составляет около 3,72 миллиона долларов, заявили в ведомстве в связи с визитом его главы Дэвида Лэмми в Киев. Отмечается, что решение принято во исполнение обещания, которое премьер-министр Кир Стармер дал Зеленскому две недели назад.