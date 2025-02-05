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16:47, 5 февраля 2025Экономика

Одна страна оплатит поставки украинского зерна в Сирию

Британские власти выделят $3,7 млн на оплату поставок зерна с Украины в Сирию
Дмитрий Воронин

Фото: Inquam Photos / Reuters

Поставки украинского зерна в Сирию, которые ранее начались по указанию Владимира Зеленского, оплатят британские власти. Об этом со ссылкой на заявлении МИД королевства сообщает РИА Новости.

Великобритания выделит на это 3 миллиона фунтов стерлингов, что составляет около 3,72 миллиона долларов, заявили в ведомстве в связи с визитом его главы Дэвида Лэмми в Киев. Отмечается, что решение принято во исполнение обещания, которое премьер-министр Кир Стармер дал Зеленскому две недели назад.

Помимо указанной суммы министр объявит также о выделении Украине 17 миллионов фунтов на энергетические проекты и 10 миллионов на поддержание бизнеса. Еще одной мерой помощи стране, с которой британцы договорились о 100-летнем партнерстве, станут 25 миллионов на развитие системы социальных услуг, говорится в публикации.

В начале года Зеленский заявил, что с целью поддержки новых властей Сирии Украина «будет коммуницировать с европейцами и США». За несколько дней до этого было объявлено об отправке в Сирию пятисот тонн украинской пшеничной муки в качестве гуманитарного груза.

Как ожидается, спонсором восстановления сирийской экономики, пострадавшей в ходе гражданской войны, а также от санкций времен нахождения у власти Башара Асада, над снятием которых сейчас идет работа, может стать Саудовская Аравия. Соответствующие усилия анонсировал в ходе визита в Дамаск министр иностранных дел королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

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