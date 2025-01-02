Украина собралась восстановить дипотношения с Сирией

Зеленский заявил о подготовке Украины к восстановлению дипотношений с Сирией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с целью поддержки новых властей Сирии Украина «будет коммуницировать с европейцами и США», а также сообщил о готовящемся возобновлении дипломатических отношений двух государств. Соответствующие заявления приводятся в его Telegram-канале.

«В этом году можем добавить еще страны к нашим надежным партнерам. В частности Сирию. Готовимся восстановить дипломатические отношения с Сирией», — сказал Зеленский.

Уточняется, что глава государства заслушал доклад министров иностранных дел и аграрной политики Украины об их визите в Сирию и анонсировал, что программа «Зерно из Украины» «будет настроена для сотрудничества с сирийской администрацией и всеми партнерами».

Вскоре после смены власти в Сирии Зеленский обсудил со своими чиновниками помощь этой ближневосточной стране, а также подчеркнул, что Украина заинтересована в стабилизации ситуации. 27 декабря было объявлено об отправке в Сирию пятисот тонн украинской пшеничной муки в качестве гуманитарного груза.

