Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:54, 15 декабря 2024Бывший СССР

Зеленский захотел помочь Сирии зерном и маслом

Зеленский заявил, что Украина готова помочь Сирии зерном, мукой и маслом
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил со своими чиновниками помощь Сирии. Об этом он рассказал в ходе своего обращения к украинскому народу.

По его словам, страна готова отправить в Арабскую Республику гуманитарный груз зерна и муки, а также масла.

В сентябре Минобороны РФ сообщило, что российские войска ударили по зерновозу, который перевозил ракеты и боеприпасы, поставленные Украине странами Запада. Удар был нанесен «оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В команде Трампа заявили о готовности рассмотреть одну инициативу по Украине

      Количество обращений на прямую линию Путина превысило миллион

      На парковке в Петербурге начался мощный пожар

      Маск предупредил о надвигающейся на США серьезной проблеме

      Ученые выявили новую причину развития рака

      В Швейцарии прекратили дело против дяди Асада

      В российском регионе ввели свободное посещение в школах

      Генштаб ВСУ назвал одно из «самых горячих» направлений

      В Литве эстонские туристы помочились на подарки под елкой и попали на видео

      Зеленский захотел помочь Сирии зерном и маслом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше