Зеленский захотел помочь Сирии зерном и маслом

Зеленский заявил, что Украина готова помочь Сирии зерном, мукой и маслом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил со своими чиновниками помощь Сирии. Об этом он рассказал в ходе своего обращения к украинскому народу.

По его словам, страна готова отправить в Арабскую Республику гуманитарный груз зерна и муки, а также масла.

В сентябре Минобороны РФ сообщило, что российские войска ударили по зерновозу, который перевозил ракеты и боеприпасы, поставленные Украине странами Запада. Удар был нанесен «оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией».