МО: ВС России ударили по западному сухогрузу с ракетами для Украины

Минобороны РФ сообщило в субботу, 21 сентября, что российские войска ударили по сухогрузу, который перевозил ракеты и боеприпасы, поставленные Украине странами Запада.

Удар был нанесен «оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией» (точный тип оружия, поразивший судно, не уточняется). Также не приводится данных о месте поражения сухогруза.

Кроме того, авиация и артиллерия уничтожили два склада ракетно-артиллерийского вооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также ударили по украинским военным в 153 районах.

Украина на прошлой неделе заявляла об ударе по сухогрузу с зерном

12 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы атаковала корабль с зерном в акватории Черного моря. По его словам, сухогруз подвергся удару сразу после выхода из территориальных вод Украины.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Минобороны вопрос об информации про возможный удар по судну с зерном. «Честно говоря, мы не видели эти заявления. Здесь нужно обращаться к нашим военным, это, видимо, связано с ходом специальной военной операции. Поэтому я ничего не могу сказать по этой теме», — ответил он на вопрос.

В прошлом году российские военные с огнем остановили сухогруз в Черном море

В августе прошлого года экипаж российского корабля «Василий Быков», патрулирующего Черное море, открыл предупредительный огонь, чтобы остановить для досмотра сухогруз «Сукра Окан» под флагом Палау, который следовал в украинский порт Измаил.

На требование остановиться для досмотра капитан сухогруза не отреагировал. В результате «Василию Быкову» пришлось открыть по судну предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия, чтобы принудительно его остановить. Для досмотра с борта российского корабля был поднят вертолет Ка-29 с группой военных. В итоге сухогруз остановился, и его досмотрели российские военнослужащие. После этого судно продолжило свой путь в Измаил.

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Турция затем предупредила Россию о риске роста напряженности в Черном море в случае, если российские военные вновь допустят ситуацию, подобную досмотру сухогруза «Сукра Окан». В Центре по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции отметили, что именно флаг судна является определяющим с точки зрения международного права. Там также уточнили, что проверка сухогруза произошла «не во внутренних водах Турции, а в международных».

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк назвал произошедшее «попыткой введения "каперского права"» и добавил, что Киев даст оптимальный ответ.