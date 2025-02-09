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11:36, 9 февраля 2025Силовые структуры

Стали известны подробности нападения на полицейского в Дербенте

Shot: В нападении на полицейского в Дагестане подозревают сына экс-чиновника
Вячеслав Агапов

Фото: Ruslan Yarocky / URA.RU / Globallookpress.com

В нападении на полицейского в Дагестане подозревают сына местного экс-чиновника. Подробности нападения стали известны Telegram-каналу Shot.

Как отмечает издание, трое жителей Дербента в четвертом часу утра на улице 345-й Дагестанской Стрелковой Дивизии напали на 28-летнего полицейского при исполнении. Неизвестные избили его, отняли пистолет и выстрелили в мужчину восемь раз, прострелив стражу порядка бедро. С места преступления они скрылись на черном Cadillac. Сам пострадавший сейчас находится в реанимации, за его жизнь борются врачи.

Дербентский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Республике Дагестан возбудил по факту посягательства на жизнь полицейского уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и пункту «б» части 4 статьи 226 УК РФ («Хищение огнестрельного оружия с применением насилия, опасного для жизни или здоровья»).

Подозреваемых задержали в Табасаранском районе. По данным Shot, одним из них оказался 37-летний сын бывшего главы района Сандро Шихмагомедов, который, предположительно, в момент нападения находился под воздействием наркотиков. Его связывают с местными ОПГ, причастными к различным преступлениям, в том числе к терактам. В 2012 году Шихмагомедов был осужден за причастность к подрыву авто возле местного РОВД.

За посягательство на жизнь сотрудника и хищение оружия нападавшим грозит наказание вплоть до пожизненного. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

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