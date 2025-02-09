В Дагестане полицейский пострадал при нападении

В Дербенте полицейский был тяжело ранен при нападении, его оперируют

Сотрудник полиции был тяжело ранен при нападении неизвестного в Дербенте, его госпитализировали и проводят операцию. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры Дагестана.

«Ночью в Дербенте неизвестный открыл огонь по сотруднику полиции, который в тот момент находился при исполнении своих служебных обязанностей. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, врачи сейчас проводят ему операцию», — сообщает агентство.

По данным источников в правоохранительных органах Дагестана, полицейский был ранен из своего табельного пистолета. Пострадавший получил огнестрельное ранение в бедро. Отмечается, что нападавшие скрылись с места преступления на автомобиле, однако удалось установить личность одного из них — им оказался 37-летний житель Табасаранского района Дагестана.

7 февраля в результате аварии с автомобилем Porsche актера сериалов «Две судьбы» и «Кармелита» Дениса Матросова пострадали двое полицейских. ДТП произошло около 10:45 по московскому времени на Череповецкой улице — в районе Лианозово.