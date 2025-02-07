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13:27, 7 февраля 2025Силовые структуры

В ДТП с актером сериала «Кармелита» пострадали два полицейских

В Москве двое полицейских пострадали в ДТП с Porsche
Варвара Митина (редактор)

Кадр: Telegram-канал SHOT

В результате аварии с автомобилем Porsche актера сериалов «Две судьбы» и «Кармелита» Дениса Матросова пострадали два полицейских. Об этом сообщает ТАСС.

ДТП произошло около 10:45 по московскому времени на Череповецкой улице — в районе Лианозово. Porsche столкнулся с служебным автомобилем правоохранителей. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что у Матросова, который был за рулем, повреждена нога. Состояние одного из пострадавших сотрудников полиции оценивается как тяжелое.

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