В ДТП с актером сериала «Кармелита» пострадали два полицейских

В Москве двое полицейских пострадали в ДТП с Porsche

В результате аварии с автомобилем Porsche актера сериалов «Две судьбы» и «Кармелита» Дениса Матросова пострадали два полицейских. Об этом сообщает ТАСС.

ДТП произошло около 10:45 по московскому времени на Череповецкой улице — в районе Лианозово. Porsche столкнулся с служебным автомобилем правоохранителей. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что у Матросова, который был за рулем, повреждена нога. Состояние одного из пострадавших сотрудников полиции оценивается как тяжелое.