Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:35, 9 февраля 2025Мир

Трамп поручит Илону Маску проверить министерство образования и Пентагон

Fox News: Трамп поручит Маску проверить министерство образования и армию США
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Дональд Трамп планирует в ближайшие сутки поручить главе департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илону Маску проверить деятельность министерства образования и Пентагона. Об этом американский лидер заявил в интервью Fox News.

Трамп отметил, что после проверок ожидает узнать о мошенничестве и злоупотреблениях на сотни миллиардов долларов как в министерстве, так и в армии. По его мнению, американцы голосовали за него на президентских выборах, чтобы он разоблачал подобные схемы.

По словам президента США, Маск активно вовлечен в работу DOGE и не преследует никаких личных целей. «Он так увлечен этим, что я даже удивляюсь, как он находит на это время», — признался Трамп.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп оценил масштабы коррупции в США. Согласно его заявлениям, Америка теряет триллионы долларов из-за незаконного и неэффективного расходования финансовых средств госструктурами.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Умер народный артист Олег Стриженов. Он был главным романтическим героем кино СССР

      Умер научный руководитель института США и Канады РАН Рогов

      Ирландский боксер умер через неделю после поражения

      Трамп пригрозил Путину включением «некоторых территорий России» в Конституцию Украины

      Трамп поручит Илону Маску проверить министерство образования и Пентагон

      Моргенштерн решил удалить татуировки с лица

      Российский боец в тапках и майке сбил из ПЗРК дрон ВСУ и попал на видео

      Первая ракетка мира выбрала между сексом и Instagram

      Одна обезьяна «отключила» электричество по всей стране

      Маск предложил закрыть радиостанции «Радио Свобода» и «Голос Америки»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше