Трамп поручит Илону Маску проверить министерство образования и Пентагон

Fox News: Трамп поручит Маску проверить министерство образования и армию США

Президент США Дональд Трамп планирует в ближайшие сутки поручить главе департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илону Маску проверить деятельность министерства образования и Пентагона. Об этом американский лидер заявил в интервью Fox News.

Трамп отметил, что после проверок ожидает узнать о мошенничестве и злоупотреблениях на сотни миллиардов долларов как в министерстве, так и в армии. По его мнению, американцы голосовали за него на президентских выборах, чтобы он разоблачал подобные схемы.

По словам президента США, Маск активно вовлечен в работу DOGE и не преследует никаких личных целей. «Он так увлечен этим, что я даже удивляюсь, как он находит на это время», — признался Трамп.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп оценил масштабы коррупции в США. Согласно его заявлениям, Америка теряет триллионы долларов из-за незаконного и неэффективного расходования финансовых средств госструктурами.