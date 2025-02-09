Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:00, 9 февраля 2025Россия

Умер научный руководитель института США и Канады РАН Рогов

На 77-м году жизни умер научный руководитель института США и Канады РАН Рогов
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов скончался на 77-м году жизни. Об этом сообщили в институте, передает ТАСС.

«К сожалению, ушел из жизни [Сергей Михайлович] Рогов»,— сообщили там.

Рогов был известным американистом, который специализировался в области международных отношений и военной политики США и России. Он окончил МГИМО МИД СССР и в Институте РАН прошел путь от младшего научного сотрудника до директора Института США и Канады, после чего стал его научным руководителем.

В августе 2024 года в возрасте 75 лет умер академик РАН, научный руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Валерий Сергиенко. Он создал новое направление в медицине — биомедицинскую электрохимию, ему принадлежит более 60 различных изобретений. Под руководством академика было защищено больше 10 докторских и 20 кандидатских диссертаций.

Что думаешь? Оцени!
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Умер народный артист Олег Стриженов. Он был главным романтическим героем кино СССР

      В России предложили дать Европе окончательно упасть

      Зеленский обвинил Россию в нежелании готовиться к переговорам

      Зеленский допустил завершение украинского конфликта в 2025 году

      Зеленский отказался приостанавливать военное положение на Украине ради проведения выборов

      На Украине ограничат подачу электроэнергии ради промышленности

      В ВСУ пожаловались на летающие на 30 и более километров российские дроны на оптоволокне

      В США заявили о планах Трампа «возместить» затраты на военную помощь Украине

      Овечкин вышел на 11-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ

      В Харьковской области приостановили добычу газа на месторождении

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше