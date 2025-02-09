На 77-м году жизни умер научный руководитель института США и Канады РАН Рогов

Научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов скончался на 77-м году жизни. Об этом сообщили в институте, передает ТАСС.

«К сожалению, ушел из жизни [Сергей Михайлович] Рогов»,— сообщили там.

Рогов был известным американистом, который специализировался в области международных отношений и военной политики США и России. Он окончил МГИМО МИД СССР и в Институте РАН прошел путь от младшего научного сотрудника до директора Института США и Канады, после чего стал его научным руководителем.

В августе 2024 года в возрасте 75 лет умер академик РАН, научный руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Валерий Сергиенко. Он создал новое направление в медицине — биомедицинскую электрохимию, ему принадлежит более 60 различных изобретений. Под руководством академика было защищено больше 10 докторских и 20 кандидатских диссертаций.

