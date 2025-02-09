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12:51, 9 февраля 2025Россия

В Госдуме раскрыли возможные детали переговоров Путина и Трампа

Депутат Чепа: Телефонный разговор Путина с Трампом мог быть отчаянным
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, о факте которого утверждает президент США Дональд Трамп, мог быть «отчаянным» и «по существу». Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, передает News.ru.

«Я думаю, этот разговор был по существу. На мой взгляд, это отчаянные разговоры, где были подтверждены те точки, о которых договаривались, и уже на основании этого разговора Трамп заявил, что состоится встреча с [президентом Украины Владимиром] Зеленским», — рассказал парламентарий.

Чепа подчеркнул, что перед началом подобных переговоров должна была состояться работа по линии спецслужб, которая организовала бы разговор. По его словам, после этого Трамп должен «вызвать к себе» Зеленского, чтобы ему обозначить позицию Вашингтона.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не опроверг и не подтвердил слова Трампа о том, что тот провел разговор с Путиным. Представитель Кремля указал, что он не может прокомментировать такую информацию, так как сейчас поступает много информации по различным двусторонним каналам.

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