В Госдуме разработали законопроект о сокращенном рабочем дне перед выходными

Депутат ГД Нилов разработал законопроект о сокращенной на час рабочей неделе

Депутат Госдумы, глава комитета ГД по труду и социальной политике Ярослав Нилов разработал законопроект, предполагающий установить в России сокращенную на час рабочую неделю. Текст документа приводит ТАСС.

Депутат предлагает законодательно закрепить норму, по которой при пятидневном графике рабочий день накануне выходного будет сокращаться на час. Он указал, что подобная практика уже существует, однако считает, что это нужно закрепить законодательно.

По его мнению, сокращенная смена перед выходным при пятидневном графике «будет способствовать повышению качества жизни работников, сохранению их здоровья, увеличению производительности и эффективности их труда».

Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс РФ. Законопроект направлен на заключение в правительство.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб допустила, что в обозримом будущем в России может быть введена 36-часовая рабочая неделя. По ее словам, соответствующий законопроект уже подготовлен, но его рассмотрение возможно лишь после завершения СВО.

При этом она считает, что нововведение вряд ли затронет работников производственной сферы, так как это приведет к росту издержек и удорожанию продукции. В то же время новый график может подойти офисным сотрудникам, работникам торговли и сферы услуг.