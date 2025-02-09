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02:14, 9 февраля 2025Мир

В США сообщили о планах Трампа ограничить Блинкену доступ к секретным сведениям

NYP: Трамп планирует ограничить Блинкену доступ к секретным сведениям
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп планирует ограничить доступ к секретным документам бывшему госсекретарю США Энтони Блинкену, а также экс-советнику по национальной безопасности Джейку Салливану. Об этом сообщила газета The New York Post (NYP).

«Плохой парень. Отберите у него пропуска», — сказал Трамп о Блинкене.

Издание отмечает, что причиной такого решения стало распространение бывшим госсекретарем «Dirty 51». В сообщении говорилась, что информация о содержимом ноутбука сына бывшего президента США Хантера Байдена является «российской дезинформацией».

NYP подчеркивает, что планируемые Трампом ограничения помимо отзыва допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, подразумевают также запрет на вход в федеральные здания.

Ранее Трамп сообщил, что лишил бывшего главу государства Джо Байдена доступа к секретной информации из-за плохой памяти политика. «Мы немедленно отзываем у Джо Байдена допуск к секретным сведениям и прекращаем проводимые для него ежедневно брифинги по вопросам разведки», — заявил действующий президент США.

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