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21:43, 9 февраля 2025Бывший СССР

В ВСУ пожаловались на летающие на 30 и более километров российские дроны на оптоволокне

Военный ВСУ Алекс пожаловался, что дроны ВС РФ на оптоволокне летают на 30 км
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс пожаловался на российские дроны на оптоволоконных кабелях, которые летают на расстояние 30 и более километров от линии боевого соприкосновения. Его слова приводит «Страна.ua».

Боец рассказал, что под Волчанском Харьковской области такой беспилотник влетел в ангар и поразил украинскую бронемашину, указанное место находилось в трех десятках километров от ЛБС.

Алекс добавил, что ВС РФ «сейчас далеко впереди по дронам на оптоволокне и развивают эту тему дальше, летают уже на более дальние дистанции». Он призвал ВСУ не пренебрегать защитой техники.

Ранее военнослужащий рассказал, что бойцы украинской армии столкнулись с отключениями Starlink на фронте. По его словам, устройства могут быть полностью отключены в зоне боевых действий. В первую очередь это может коснуться тех, подписку на которые оформляет украинское государство.

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