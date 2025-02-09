В ВСУ пожаловались на летающие на 30 и более километров российские дроны на оптоволокне

Военный ВСУ Алекс пожаловался, что дроны ВС РФ на оптоволокне летают на 30 км

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс пожаловался на российские дроны на оптоволоконных кабелях, которые летают на расстояние 30 и более километров от линии боевого соприкосновения. Его слова приводит «Страна.ua».

Боец рассказал, что под Волчанском Харьковской области такой беспилотник влетел в ангар и поразил украинскую бронемашину, указанное место находилось в трех десятках километров от ЛБС.

Алекс добавил, что ВС РФ «сейчас далеко впереди по дронам на оптоволокне и развивают эту тему дальше, летают уже на более дальние дистанции». Он призвал ВСУ не пренебрегать защитой техники.

Ранее военнослужащий рассказал, что бойцы украинской армии столкнулись с отключениями Starlink на фронте. По его словам, устройства могут быть полностью отключены в зоне боевых действий. В первую очередь это может коснуться тех, подписку на которые оформляет украинское государство.

