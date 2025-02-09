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13:44, 9 февраля 2025Россия

ВСУ обстреляли девять жилых домов в Курской области

Хинштейн: ВСУ обстреляли девять жилых домов в Рыльском районе
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

В деревне Слободка, Рыльский район, девять частных жилых домов пострадали в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале.

По данным Хинштейна, в обстрелянных домах выбиты стекла и повреждена кровля, при этом коммунальная инфраструктура осталась цела. Он заявил, что отправил на место происшествия главу Рыльского района Андрея Белоусова. Белоусов отметил, что пострадавших среди местного населения нет.

Ведутся работы по закрытию теплового контура.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате обстрела ВСУ Макеевки возросло до 11. Кроме того, зафиксированы повреждения двух жилых домов, двух торговых объектов, автобуса и 15 автомобилей.

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