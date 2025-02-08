СЦКК: Число пострадавших в результате обстрела Макеевки возросло до 11

Число пострадавших в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Макеевки возросло до 11. Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в своем Telegram-канале.

«Ранения различной степени тяжести получили 11 гражданских лиц, в т.ч. двое детей: девочка 2017 г.р., мальчик 2019 г.р, женщины 1995, 1976, 1959, 1952, 1943 и 1943 г.р., мужчины 1991, 1951 и 1948 г.р», — сообщили в СЦКК.

Кроме того, зафиксированы повреждения двух жилых домов, двух торговых объектов, автобуса и 15 автомобилей.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что при ударе ВСУ по центру Макеевки погибла девушка, еще десять человек, включая ребенка, получили ранения. В ближайшее время в домах будут заменены разбитые стекла. Глава ДНР указал, что ВСУ намеренно выбрали для удара разгар выходного дня.