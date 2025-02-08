Пушилин: При обстреле Макеевки погибла девушка, ранены 9 взрослых и ребенок

При ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру Макеевки в Донецкой народной республике (ДНР) погибла девушка, еще десять человек, включая ребенка, получили ранения. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram.

По словам Пушилина, фрагменты сбитой ракеты упали в Центрально-Городском районе города. Повреждены многоквартирные дома и 15 автомобилей. В настоящее время всем пострадавшим оказывается помощь. В ближайшее время в домах будут заменены разбитые стекла.

Глава ДНР указал, что ВСУ намеренно выбрали для удара разгар выходного дня. «Отступая, враг пытается отомстить тем, кому пока еще может: мирному населению. Выражаю соболезнования родным и близким погибшей. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим!» — написал Пушилин.

Ранее в этот же день сообщалось, что при ударе по автостанции в Макеевке погиб мирный житель, как минимум три человека ранены.