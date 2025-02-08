Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:22, 8 февраля 2025Бывший СССР

При обстреле Макеевки погибла девушка

Пушилин: При обстреле Макеевки погибла девушка, ранены 9 взрослых и ребенок
Екатерина Подвигина
Екатерина Подвигина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «ЧП Донецк»

При ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру Макеевки в Донецкой народной республике (ДНР) погибла девушка, еще десять человек, включая ребенка, получили ранения. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram.

По словам Пушилина, фрагменты сбитой ракеты упали в Центрально-Городском районе города. Повреждены многоквартирные дома и 15 автомобилей. В настоящее время всем пострадавшим оказывается помощь. В ближайшее время в домах будут заменены разбитые стекла.

Глава ДНР указал, что ВСУ намеренно выбрали для удара разгар выходного дня. «Отступая, враг пытается отомстить тем, кому пока еще может: мирному населению. Выражаю соболезнования родным и близким погибшей. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим!» — написал Пушилин.

Ранее в этот же день сообщалось, что при ударе по автостанции в Макеевке погиб мирный житель, как минимум три человека ранены.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Осужденный за теракт в Домодедово потребовал компенсацию за плохие условия в колонии. Он жаловался на пыль и отсутствие солнца

      Израиль ударил по объекту ХАМАС

      Назван статус российских борцов на международных турнирах

      Стали известны подробности обстрела Макеевки в ДНР

      В российском бойцовском клубе нашли уклонистов

      На Западе рассказали о скором эффекте домино в конфликте на Украине

      Навка объяснила предложение Костомарову сменить гражданство

      Суд в Калининграде арестовал мать после расправы над ее сыном

      Опубликованы кадры Макеевки после удара ВСУ

      Скончался актер из «Тихого Дона»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше