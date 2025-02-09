Названа способная спровоцировать рак закуска

Нутрициолог Зайцева: Чипсы и сухарики могут спровоцировать рак

Чтобы всегда прекрасно выглядеть и быть энергичным, человеку необходим сбалансированный рацион их качественных продуктов, богатых питательными витаминами и минералами, рассказала нутрициолог Марина Зайцева. В беседе с «Лентой.ру» она также назвала самые вредные сахаросодержащие продукты и закуску, способную спровоцировать рак.

«Чтобы быть всегда "в ресурсе", нужно исключить из своего рациона так называемую "мусорную еду". Этим термином называют высококалорийную, но при этом не питательную еду, которая дает нашему организму непродолжительное ощущение сытости, но при этом забирает красоту, энергию, позитив и наше здоровье», — поделилась эксперт.

К наиболее вредным продуктам она отнесла продукты с содержанием сахара, в особенности лимонады и сладкие газировки. Нутрициолог пояснила, что в одном литре такого напитка содержится 10 граммов сахара — больше, чем во всем организме. Среди вредных сладких продуктов она также выделила торты и печенье, которые помимо огромного количества сахара содержат рафинированную муку с высоким содержанием глютена, трансжиры, стабилизаторы, красители и другие искусственные добавки.

Завершают список наиболее вредных продуктов с сахарным составом чипсы и сухарики. Помимо сахара они содержат большое количество масла, в котором обжариваются при приготовлении, и канцерогенных соединений, способных вызвать даже рак Марина Зайцева нутрициолог

«Избыток сахара, трансжиры, искусственные добавки, глютен и канцерогенные соединения нарушают микрофлору кишечника, а патогенная микрофлора является причиной тревоги, депрессии, лишнего веса, апатии, а также может вызвать инсулинорезистентность и сахарный диабет II типа. Поэтому старайтесь, исключив сахарные продукты из своего рациона, заменить их на свежие фрукты, овощи и ягоды», — заключила эксперт.

Ранее гастроэнтеролог Евгений Белоусов рассказал, что побороть привычку есть сладости можно, если постепенно заменять их более полезными продуктами, например, фруктами и орехами.

