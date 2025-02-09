Зеленский обвинил Россию в нежелании готовиться к переговорам

Зеленский обвинил Россию в нежелании готовиться к мирным переговорам

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в нежелании готовиться к мирным переговорам. Его слова приводит RT.

Политик заявил, что Москва увеличивает численность армии более чем на 100 тысяч военнослужащих. «Все партнеры должны об этом знать и должны это видеть. Соответствующую информацию мы готовы передавать, и по линии разведок уже происходит соответствующая коммуникация», — подчеркнул украинский лидер.

Он также заявил, что Россия развивает военное производство и намерена расширять сотрудничество с КНДР. В связи с этим президент призвал Европу к усилению обороны, в частности, указал на необходимость выделять на нее пять процентов ВВП.

Ранее Зеленский заявил, что третьих Минских соглашений не будет, поскольку они не являются гарантиями безопасности. По его словам, дать реальные гарантии того, что конфликт между Украиной и Россией не повторится, может только НАТО.