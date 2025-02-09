Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:04, 9 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский обвинил Россию в нежелании готовиться к переговорам

Зеленский обвинил Россию в нежелании готовиться к мирным переговорам
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Sarsenov Daniiar / Ukraine Presidence / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в нежелании готовиться к мирным переговорам. Его слова приводит RT.

Политик заявил, что Москва увеличивает численность армии более чем на 100 тысяч военнослужащих. «Все партнеры должны об этом знать и должны это видеть. Соответствующую информацию мы готовы передавать, и по линии разведок уже происходит соответствующая коммуникация», — подчеркнул украинский лидер.

Он также заявил, что Россия развивает военное производство и намерена расширять сотрудничество с КНДР. В связи с этим президент призвал Европу к усилению обороны, в частности, указал на необходимость выделять на нее пять процентов ВВП.

Ранее Зеленский заявил, что третьих Минских соглашений не будет, поскольку они не являются гарантиями безопасности. По его словам, дать реальные гарантии того, что конфликт между Украиной и Россией не повторится, может только НАТО.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Умер народный артист Олег Стриженов. Он был главным романтическим героем кино СССР

      На Земле ожидается магнитная буря из-за корональной дыры на Солнце

      Российский сенатор возмутился планами Украины продать США полезные ископаемые

      В России предложили дать Европе окончательно упасть

      Зеленский обвинил Россию в нежелании готовиться к переговорам

      Зеленский допустил завершение украинского конфликта в 2025 году

      Зеленский отказался приостанавливать военное положение на Украине ради проведения выборов

      На Украине ограничат подачу электроэнергии ради промышленности

      В ВСУ пожаловались на летающие на 30 и более километров российские дроны на оптоволокне

      В США заявили о планах Трампа «возместить» затраты на военную помощь Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше