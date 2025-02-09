Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:37, 9 февраля 2025Культура

Жительница Италии пришла на выставку и случайно повредила картину эпохи Возрождения

Итальянка споткнулась на выставке и повредила картину XVI века
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: InnaFelker / Shutterstock / Fotodom  

В итальянском городе Брешия произошел случайный акт вандализма на выставке художников эпохи Возрождения. Об этом сообщает газета Giornale di Brescia.

По данным издания, одна из посетительниц споткнулась и схватилась за картину мастера Моретто, из-за чего часть холста XVI века получила повреждение размером с ладонь. В руководстве музея отметили, что посетительница в результате инцидента не пострадала, а картина полностью поддается восстановлению. Ее уже направили в лабораторию на реставрацию. Напуганную женщину успокоили, сообщив, что картина застрахована и ей не придется платить за свою оплошность.

Картина мастера Моретто представляет собой двустороннюю хоругвь для литургических процессий. Она датируется 1522-1524 годами. На одной стороне изображены двое святых, а на другом — образ Девы Марии.

Ранее сообщалось, что «Мону Лизу» скроют от посетителей Лувра.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле прокомментировали слова Трампа о разговоре с Путиным

      В Раде обвинили Зеленского в сокрытии потерь ВСУ ради обогащения

      В Совфеде оценили вероятность выхода США из ООН

      Разлив нефти в российском регионе попал на видео

      Названы лучшие упражнения для получения рельефного пресса за месяц

      Москвичка застряла в лифте на полтора часа и начала терять сознание

      Блогерша описала рынок в Мексике фразой «перенесло в детство в России»

      Точку сбора ВСУ для прорыва в Россию нашли на кладбище

      Житель Запорожья просидел дома больше двух лет из-за страха мобилизации

      Жительница Италии пришла на выставку и случайно повредила картину эпохи Возрождения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше