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18:51, 2 февраля 2025Культура

«Мона Лизу» скроют от посетителей Лувра

Во Франции введут отдельный билет для зала с легендарной «Мона Лизой» да Винчи
Андрей Шеньшаков

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Директор французского музея Лувр Лоранс де Кар сообщила, что для попадания в отдельный зал с картиной «Джоконда» Леонардо да Винчи, потребуется отдельный билет. Об этом она заявила в эфире радиостанции France Inter.

«Билет в Лувр дает вам доступ к постоянным коллекциям и выставкам, а если вы захотите увидеть "Мона Лизу", нужно будет оплатить отдельно доступ к картине», — заявила она в интервью.

Де Кар также сообщила, что «Джоконду» скорее всего будут выставлять в Квадратном дворе Луврского дворца. Это позволит гостям спокойно полюбоваться шедевром.

Ранее стало известно, что картину «Мона Лиза» предложили перевезти из Парижа в Милан из-за износа Лувра. С таким предложением выступили власти Италии.

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