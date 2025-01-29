«Мону Лизу» предложили вывезти из Франции

Картину «Мона Лиза» предложили перевезти из Парижа в Милан из-за износа Лувра

Итальянские власти предложили переместить картину Леонардо да Винчи «Джоконда», известную также как «Мона Лиза», в Милан. Об этом пишет издание Daily Mail.

На время ремонта в Лувре, где сейчас размещена легендарная картина, «Мона Лиза» могла бы переехать в Милан. Такое мнение выразила Франческа Карузо, глава департамента культуры региона Ломбардия.

«Мы готовы принять "Мону Лизу" на время сложностей в Лувре. Число туристов несомненно будет чрезвычайно большим», — заявила она.

Карузо добавила, что город станет идеальным местом для выставки с «Джокондой», ведь Леонардо да Винчи провел 25 лет в Милане, где создал такие шедевры, как «Тайная вечеря», а также спроектировал сеть каналов.

Ранее стало известно, что картина «Джоконда» Леонардо да Винчи будет выставляться в отдельном зале Лувра. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя грядущий ремонт в главном музее страны.

Впервые всерьез идею перевезти культовую работу да Винчи в Италию высказали еще летом 2024 года. Тогда такой шаг объяснили частыми скандалами из-за нападений вандалов на «Мону Лизу».