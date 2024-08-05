Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:44, 5 августа 2024Культура

Стало известно о планах вернуть «Мона Лизу» в Италию после громких скандалов

Картину да Винчи «Мона Лиза» собираются вернуть из французского «Лувра» в Италию

Фото: Gao Jing / Globallookpress.com

Шедевр Леонардо да Винчи «Мона Лиза» может переехать из парижского «Лувра» на родину автора в Италию. Об этом сообщил бывший министр туризма и древностей Египта Захи Хавасс.

Археолог пообещал помочь итальянским коллегам в возвращении картины, которая, по одной из версий историков, была вывезена на территорию Франции незаконно.

«Мы можем объединиться, чтобы вернуть украденные артефакты Италии. Мона Лиза — это самая важная картина. Она должна вернуться в Италию» — заявил Захи.

Также в интервью он рассказал о своей давней мечте: добиться возвращения трех самых известных египетских древностей: Розеттского камня из Британского музея в Лондоне, статуи царицы Нефертити из государственных музеев Берлина и Дендерского зодиакального потолка из Лувра.

Последние три года своей жизни да Винчи провел во Франции, работая при дворе короля Франциска I. Считается, что «Мона Лиза» была подарена его покровителю и после смерти Леонардо стала достоянием французской нации.

В последнее время вокруг «Джоконды» (второе название произведения искусства) происходит много скандалов. Так, недавно картину облили супом активисты. Впрочем, полотно не пострадало, так как было спрятано за специальным стеклянным кейсом.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Шеньшаков
      Обсудить
      Последние новости

      Арестован директор парка «Патриот». Вместе с ним задержан высокопоставленный генерал

      Популярный комик рассказал о зарплате в шоу на ТНТ4

      В Молдавии обвинили международные организации в игнорировании беспредела в стране

      Мирный россиянин пострадал при атаке ВСУ на три движущихся автомобиля

      Министр обороны Израиля обсудил с главой Пентагона развитие событий на Ближнем Востоке

      Президентом Молдавии захотел стать обвинивший евреев в Холокосте историк

      Пилотов российского пассажирского самолета попытались ослепить лазером в небе

      Угрозу приостановки участия Венгрии в Шенгене из-за виз для россиян оценили

      Российское предприятие выполнило ГОЗ за первое полугодие

      Бежавшая в Индию экс-премьер Бангладеш запросила убежище в Великобритании

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше