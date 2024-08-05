Стало известно о планах вернуть «Мона Лизу» в Италию после громких скандалов

Картину да Винчи «Мона Лиза» собираются вернуть из французского «Лувра» в Италию

Шедевр Леонардо да Винчи «Мона Лиза» может переехать из парижского «Лувра» на родину автора в Италию. Об этом сообщил бывший министр туризма и древностей Египта Захи Хавасс.

Археолог пообещал помочь итальянским коллегам в возвращении картины, которая, по одной из версий историков, была вывезена на территорию Франции незаконно.

«Мы можем объединиться, чтобы вернуть украденные артефакты Италии. Мона Лиза — это самая важная картина. Она должна вернуться в Италию» — заявил Захи.

Также в интервью он рассказал о своей давней мечте: добиться возвращения трех самых известных египетских древностей: Розеттского камня из Британского музея в Лондоне, статуи царицы Нефертити из государственных музеев Берлина и Дендерского зодиакального потолка из Лувра.

Последние три года своей жизни да Винчи провел во Франции, работая при дворе короля Франциска I. Считается, что «Мона Лиза» была подарена его покровителю и после смерти Леонардо стала достоянием французской нации.

В последнее время вокруг «Джоконды» (второе название произведения искусства) происходит много скандалов. Так, недавно картину облили супом активисты. Впрочем, полотно не пострадало, так как было спрятано за специальным стеклянным кейсом.