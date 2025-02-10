83-летняя Марта Стюарт показала лицо без макияжа

83-летняя писательница Марта Стюарт показала лицо без макияжа

Американская бизнесвумен, телеведущая и писательница Марта Стюарт показала естественную внешность на новом фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

83-летняя знаменитость поделилась в сторис снимком, на котором запечатлела себя в зеркало. Так, она продемонстрировала на камеру обновленную прическу и лицо без макияжа.

На размещенных кадрах видно, что в объектив Стюарт также попали ее стилисты, которые помогли ей преобразиться.

В январе сообщалось, что Стюарт приняла участие в откровенной рекламе косметического бренда MAC и вызвала споры в сети. Тогда писательница показала видео, в котором предстала в шелковом халате, с объемной прической и макияжем в нюдовых тонах.