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10:26, 10 февраля 2025Ценности

83-летняя Марта Стюарт показала лицо без макияжа

83-летняя писательница Марта Стюарт показала лицо без макияжа
Мария Винар

Фото: @marthastewart

Американская бизнесвумен, телеведущая и писательница Марта Стюарт показала естественную внешность на новом фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

83-летняя знаменитость поделилась в сторис снимком, на котором запечатлела себя в зеркало. Так, она продемонстрировала на камеру обновленную прическу и лицо без макияжа.

На размещенных кадрах видно, что в объектив Стюарт также попали ее стилисты, которые помогли ей преобразиться.

В январе сообщалось, что Стюарт приняла участие в откровенной рекламе косметического бренда MAC и вызвала споры в сети. Тогда писательница показала видео, в котором предстала в шелковом халате, с объемной прической и макияжем в нюдовых тонах.

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