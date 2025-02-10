Алена Водонаева рассказала о пропаже экс-бойфренда на СВО

Телеведущая Водонаева заявила о пропаже и гибели экс-бойфренда Короткова на СВО

Телеведущая и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева рассказала, что ее экс-бойфренд Антон Коротков пропал без вести в зоне специальной военной операции (СВО) перед гибелью. Она сообщила об этом в Telegram-канале.

По словам Водонаевой, с ней связался рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, и написал, что Коротков несколько месяцев не выходил на связь.

«Я связалась с семьей, у меня хорошие отношения с его сестрой, и узнала все подробности. Похороны состоялись в прошлую среду… Антон Коротков награжден орденом Мужества, погиб в Курской области», — поведала телеведущая.

Ранее Алена Водонаева подарила свою квартиру в Подмосковье племянникам. Знаменитость сообщила, что оформила дарственную на недвижимость в Одинцово на родного брата Станислава. Впоследствии жилье должно стать подарком для его детей.