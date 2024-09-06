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18:34, 6 сентября 2024Экономика

Алена Водонаева подарила квартиру племянникам

Телеведущая Водонаева подарила свою квартиру в Подмосковье племянникам

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Телеведущая и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева подарила свою квартиру в Подмосковье племянникам. Об этом она сообщила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость поделилась, что оформила дарственную на недвижимость в Одинцово на родного брата Станислава. Впоследствии жилье должно стать подарком для его детей.

«Когда они вырастут, ее можно будет продать и потратить эти деньги на хорошее образование. Даже на "конфеты" еще останется. Люблю моих мальчиков — Водонаевых. И просто, как могу, вношу свой вклад в свой род и в свою кровь», — пояснила Водонаева.

Брат телеведущей является народным кандидатом на выборах депутатов Одинцовского совета от «Справедливой России». Вместе с женой он воспитывает двоих сыновей — Марка и Роберта. Младшему племяннику Водонаевой шесть лет. Телеведущая отмечает, что мальчик не только внешне похож на нее, но и характером.

Ранее Водонаева показала свою спальню в московской квартире. Отделка комнаты выполнена в розово-черных тонах. В центре спальни стоит кровать с черными собаками в цепях у изножья, а напротив нее расположен светло-розовый мотоцикл — его телеведущей подарил возлюбленный.

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      Нина Ташевская
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