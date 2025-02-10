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19:13, 10 февраля 2025Экономика

Аномальная погода накрыла почти всю Россию

Синоптик Вильфанд: Температура выше нормы установилась почти по всей России
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Аномальная погода накрыла почти всю Россию — температура выше климатической нормы установилась практически на всей территории страны. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет «Интерфакс».

Близкая к норме погода сейчас только в центре и на юге европейской части России — она превышает привычные показатели на 1-2 градуса Цельсия, а к концу недели будет чуть ниже нормы. В Краснодарском крае, Крыму и Ставрополье такая динамика обусловлена приходом холодных воздушных масс, пояснил синоптик.

По прогнозам Вильфанда, сильный ветер на Черноморском побережье сохранится до 12 февраля — его порывы будут достигать 23 метров в секунду. На побережье Баренцева моря и в Мурманске будет тоже очень ветрено — порывы будут достигать 33 и 37 метров в секунду соответственно. «Понятно, что такое усиление ветра приведет к катастрофическим последствиям», — предупредил метеоролог.

Ранее эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин предположил, что 2025 год вряд ли будет теплее предшествующего. Специалист добавил, что следующих температурных рекордов стоит ждать не ранее 2027 или 2028 года.

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