Синоптик Вильфанд: Температура выше нормы установилась почти по всей России

Аномальная погода накрыла почти всю Россию — температура выше климатической нормы установилась практически на всей территории страны. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет «Интерфакс».

Близкая к норме погода сейчас только в центре и на юге европейской части России — она превышает привычные показатели на 1-2 градуса Цельсия, а к концу недели будет чуть ниже нормы. В Краснодарском крае, Крыму и Ставрополье такая динамика обусловлена приходом холодных воздушных масс, пояснил синоптик.

По прогнозам Вильфанда, сильный ветер на Черноморском побережье сохранится до 12 февраля — его порывы будут достигать 23 метров в секунду. На побережье Баренцева моря и в Мурманске будет тоже очень ветрено — порывы будут достигать 33 и 37 метров в секунду соответственно. «Понятно, что такое усиление ветра приведет к катастрофическим последствиям», — предупредил метеоролог.

Ранее эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин предположил, что 2025 год вряд ли будет теплее предшествующего. Специалист добавил, что следующих температурных рекордов стоит ждать не ранее 2027 или 2028 года.