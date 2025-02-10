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17:23, 10 февраля 2025Экономика

Климатолог оценил шансы 2025 года стать самым жарким в истории

Климатолог Кокорин: 2025 год будет холоднее 2024-го
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

2025 год вряд ли будет теплее 2024-го. Его шансы стать самым жарким в истории наблюдений оценил эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин в разговоре с News.ru.

«Я бы сказал, что в 2025 году ожидать общепланетарных рекордов приповерхностной температуры не стоит. Можно сказать, что текущий год будет явно холоднее 2024-го», — считает специалист. Он добавил, что следующих температурных рекордов стоит ждать не ранее 2027 или 2028 года.

Кокорин объяснил, что аномальная жара и температурные рекорды прошлого года были связаны с комплексом естественных причин, одной из которых стала фаза Эль-Ниньо в Тихом океане, длившаяся с мая 2023 по ноябрь 2024-го. Климатолог уточнил, что в декабре фаза Эль-Ниньо после непродолжительной нейтральной фазы сменилась на противоположную, Ла-Нинью, когда океан усиленно поглощает из атмосферы тепло. По прогнозам Кокорина, она продолжится либо до апреля и затем сменится нейтральной фазой, либо продолжится. Эксперт подчеркнул, что смена фаз представляет собой очень важное явление для всей планеты.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян об опасности для жизни из-за растущих температур на Земле.

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