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11:39, 10 февраля 2025Ценности

Дочь Хайди Клум снялась в прозрачной юбке

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Лени Клум

Лени Клум . Фото: @leniklum

Дочь немецкой супермодели, актрисы и телеведущей Хайди Клум и итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе Лени Клум снялась в откровенном наряде. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 1,8 миллиона подписчиков.

20-летняя манекенщица позировала перед камерой в полный рост. При этом она продемонстрировала черный прозрачный наряд. Так, наследница знаменитости надела кроп-топ на пуговицах и с длинными рукавами и облегающую юбку до колена. В свою очередь, сквозь ткань данной одежды просвечивали бюстгальтер и трусы.

В то же время девушка примерила остроносые туфли на высоких каблуках и капроновые колготки, уложила волосы в прическу «мальвинка» и нанесла макияж в коричневой гамме.

В декабре 51-летняя Хайди Клум и Лени Клум примерили нижнее белье для рекламы бренда Intimissimi.

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