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12:24, 10 февраля 2025Забота о себе

Доктор предупредила о смертельной опасности одной набирающей популярность диеты

Диетолог Комиссарова: Диета карнивор может увеличивать риск рака и инсульта
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Sailing Gypsy / Shutterstock / Fotodom  

Врач-диетолог Альбина Комиссарова рассказала, что набирающая популярность диета плотоядных, согласно которой можно есть только продукты животного происхождения, представляет смертельную опасность для здоровья. Об этом доктор рассказала в своем Telegram-канале.

По словам врача, такой рацион состоит только из насыщенных жиров, что повышает риск увеличения уровня холестерина и, как следствие, риск инфаркта и инсульта. Кроме того, большое количество красного мяса увеличивает риск колоректального рака, предупредила она.

Другой опасностью такой диеты доктор назвала дефицит питательных веществ. Комиссарова объяснила, что отсутствие овощей, фруктов и зерновых в рационе спровоцирует проблемы со стулом и негативно скажется на микробиоте кишечника.

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Кроме того, эта диета подразумевает множество запретов, что может становиться триггером для расстройств пищевого поведения.

Ранее врач-диетолог Надежда Шпак призвала россиян воздерживаться от трех диет. По ее словам, кетодиета, диета на гречке и интервальное голодание могут нанести серьезный вред здоровью.

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