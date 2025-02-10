В России высказались об ответе за гибель замученного ВСУ курского ветерана

Сенатор Климов предрек ВСУ ответ за доведение до смерти ветерана под Курском

Информация о том, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) могли до смерти замучить ветерана Великой Отечественной войны в Курской области, должна быть взята на контроль, а самих правонарушителей Россия будет искать до конца их дней, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Об ответе ВСУ сенатор заявил в разговоре с «Лентой.ру».

«Тут должно действовать простое ясное правило: никто не забыт, ничто не забыто. Все преступления должны быть взяты на жесткий контроль и искать этих нелюдей до конца их жизни без всяких сроков давности. Каждый должен понимать, что пока он не сдохнет, мы будем искать каждого, кто совершил эти преступления. Этим надо заниматься реально и жестко», — сказал Климов.

Сенатор отметил, что доведение до смерти — это особо тяжкое военное преступление.

Они требуют аналогичных ответов — и кто это сделал, и кто это поощрял, и кто этому давал команды, и кто это, так сказать, вокруг подпрыгивал радостно. Это не те случаи, которые можно каким-то образом забыть Андрей Климов заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее стало известно, что солдаты ВСУ могли до смерти замучить ветерана Великой Отечественной войны, дом которого оказался на оккупированной украинскими формированиями территории Курской области.

По данным российских военкоров, опубликовавших снимки с погибшим, сначала его пытали, после чего застрелили — тело пожилого мужчины при освобождении одного из населенных пунктов нашли на полу в одной из комнат дома, рядом лежали осколки. Район, где сделаны снимки, и дата съемки не уточняются.