Москвичи заинтересовались драконами

Москвичам понравилось делать драконов из бумаги в китайский Новый год

Во время фестиваля китайского Нового года в Москве горожане проявили большой интерес к мастер-классам по каллиграфии и созданию драконов из бумаги. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, материал опубликован на официальном сайте.

Также москвичам понравились настольные игры, уличные представления, шоу барабанщиков и чайные церемонии. Кроме того, жители и гости столицы купили почти 50 тысяч порций горячей китайской еды и около 30 тысяч сувениров, включая книги о культуре Китая и чайные купажи.

В приготовлении блюд для фестиваля приняли участие более 120 ресторанов Москвы. Повара использовали традиционные рецепты. Популярнее всего оказались национальные десерты.

Отмечается, что в этом году фестиваль посетило вдвое больше людей, чем в 2024-м. Число посетителей выросло до 1,5 миллиона человек.

Ранее в московском метро запустили поезд в честь китайского Нового года. Вагоны оформили в красные и золотые цвета, дизайн дополнили тематическими рисунками.