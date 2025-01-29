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18:01, 29 января 2025Экономика

В московском метро появился драконий поезд

В метро Москвы запустили поезд, оформленный в честь китайского Нового года
Александра Качан (Редактор)

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

В Московском метро запустили поезд, оформленный в честь китайского Нового года. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале.

Поезд целиком выкрашен в красный цвет. В дизайне присутствует соответствующая теме символика: снаружи на вагонах изображен большой дракон, внутри — красная змея и фонарики. Первый вагон украшен флагами Китая и России. В поезде также присутствует карта метро столицы, переведенная на китайский язык.

Поезд можно будет увидеть на Арбатско-Покровской линии. Во время церемонии запуска официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что гости из Китая очень интересуются российским метро.

Ранее стало известно, что цифровую схему метро Москвы перевели на китайский язык. Вскоре она станет доступна на интерактивных экранах в вагонах современных поездов.

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