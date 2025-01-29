Схему метро Москвы перевели на китайский

Заммэра Ликсутов: Цифровая схема метро Москвы будет доступна на китайском языке

Цифровую схему Московского метрополитена перевели на китайский язык. Она появится на интерактивных экранах в вагонах современных поездов в ближайшее время, заявил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, передает ТАСС.

«На интерактивных экранах в поездах, которые оборудованы такими экранами, в ближайшее время можно будет увидеть отдельный раздел, переключиться на китайский язык и построить свой маршрут именно для наших гостей, туристов из КНР или теми, кто изучает китайский язык или владеет им», — рассказал замглавы города.

Ранее стало известно, что на севере Москвы откроют две новые станции метро. Они появятся на Сокольнической линии и дойдут до Ярославского района. «Бульвар Рокоссовского» перестанет быть конечной станцией красной ветки.

Условные названия двух новых станций — «МГСУ» и «Холмогорская». Первая будет расположена в районе Лосиного острова (вне его официальных границ), а вторая — на Ярославском шоссе, у примыкания Холмогорской улицы.