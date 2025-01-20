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15:22, 20 января 2025Экономика

На севере Москвы появятся новые станции метро

На севере красной ветки метро Москвы откроют станции «МГСУ» и «Холмогорская»
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Антон Ваганов / Коммерсантъ

На севере Сокольнической линии московского метрополитена откроют две новых станции. О том, что красную ветку продлят в Ярославский район, со ссылкой на письмо дирекции строящегося метрополитена (ДСМ) столицы сообщил Telegram-канал РМТМ | «Развитие Метрополитена и транспорта Москвы».

В ДСМ подтвердили, что к 2032 году «Бульвар Рокоссовского» перестанет быть конечной станцией Сокольнической линии. Условные названия двух новых станций — «МГСУ» и «Холмогорская». Первая будет расположена в районе Лосиного острова (вне его официальных границ), а вторая — на Ярославском шоссе, у примыкания Холмогорской улицы.

Ранее в январе мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что через пять лет в городе появятся около 40 новых станций метро.

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